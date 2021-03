L’Aifa vieta l’utilizzo di AstraZeneca in tutta Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Aifa vieta l’utilizzo AstraZeneca in tutta Italia. La decisione è stata presa in modo precauzionale in attesa dell’Ema. ROMA – L’Aifa vieta l’utilizzo del vaccino AstraZeneca in tutta Italia. La decisione è stata presa in modo precauzionale in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ema. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021)in. La decisione è stata presa in modo precauzionale in attesa dell’Ema. ROMA –del vaccinoin. La decisione è stata presa in modo precauzionale in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ema. Notizia in aggiornamento

