Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi su Ilary Blasi: “Dovrò rapportarmi bene” (Di lunedì 15 marzo 2021) L'opinionista ha le idee chiare sul suo ruolo a L'Isola dei Famosi e svela un retroscena sulla conduttrice L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 15 marzo 2021) L'opinionista ha le idee chiare sul suo ruolo a L'deie svela un retroscena sulla conduttrice L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - espressonline : Ieri #Quark di Piero Angela. Oggi L'Isola dei no vax: c’era una volta la scienza. Di @dondibea - howfuncg : RT @IsolaDeiFamosi: Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Mediase… - serenass21 : RT @IsolaDeiFamosi: Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Mediase… -