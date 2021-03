Isola dei Famosi 2021: cast, conduttore e opinionisti (Di lunedì 15 marzo 2021) Stasera, lunedì 15 marzo 2021, prenderà il via in prima serata su Canale5 L’Isola dei Famosi 2021, nuova edizione del reality che vede per protagonisti dei naufraghi vip. Il programma è prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Alla conduzione troveremo, per la prima volta, Ilary Blasi, già vista all’opera con il Grande Fratello VIP. Isola dei Famosi 2021: opinionisti Tutto nuovo anche il cast di inviato e opinionisti. In Honduras, infatti, troveremo il campione olimpico Massimiliano Rosolino, mentre ad affiancare la Blasi in studio ci saranno 3 opinionisti: Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Presente anche l’annunciata Elettra Lamborghini, anche se per il momento si dovrà accontentare di collegarsi da ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 15 marzo 2021) Stasera, lunedì 15 marzo, prenderà il via in prima serata su Canale5 L’dei, nuova edizione del reality che vede per protagonisti dei naufraghi vip. Il programma è prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Alla conduzione troveremo, per la prima volta, Ilary Blasi, già vista all’opera con il Grande Fratello VIP.deiTutto nuovo anche ildi inviato e. In Honduras, infatti, troveremo il campione olimpico Massimiliano Rosolino, mentre ad affiancare la Blasi in studio ci saranno 3: Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Presente anche l’annunciata Elettra Lamborghini, anche se per il momento si dovrà accontentare di collegarsi da ...

