Incendio al portone dell'Istituto Superiore di Sanità. Speranza: 'inaccettabile atto' (Di lunedì 15 marzo 2021) atto incendiario ieri sera davanti al portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità, in viale Regina Elena, a Roma. Ignoti, dopo aver sparso di liquido infiammabile, hanno dato fuoco e sono ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 15 marzo 2021)incendiario ieri sera davanti ald'ingressodi, in viale Regina Elena, a Roma. Ignoti, dopo aver sparso di liquido infiammabile, hanno dato fuoco e sono ...

Advertising

SkyTG24 : Iss, incendiato il portone d’ingresso della sede a Roma: ogni pista aperta - carmelocarat : RT @giulym53: Ma siamo tornati al Medioevo? È addirittura caccia alle streghe! Istituto superiore di sanità: a Roma in fiamme il portone d… - carmelocarat : Istituto superiore di sanità: a Roma in fiamme il portone d'ingresso. ....Il medio evo e’ sempre alle porte - DuccioTessadri : Per il presunto attentato (principio di incendio al portone) all'Istituto Superiore di Sanità ho già letto di 'sacc… - Qangaceiro : Anche l'incendio del portone dell'ISS è un chiaro atto intimidatorio verso @ItaliaViva -