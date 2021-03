Il vaccino AstraZeneca è stato sospeso in tutta Italia in via precauzionale

Advertising

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - you_trend : ?? #BREAKING @Aifa_ufficiale vieta in tutta Italia l'uso del vaccino #AstraZeneca - sartogatley : RT @strange_days_82: Galli: preoccupazioni sul vaccino AstraZeneca? Credo sia una clamorosa bufala 12/03/2021 Bassetti «Non avrei alcuna p… - Carla12450515 : AGI - Agenzia Italia: L'Aifa ha vietato il vaccino AstraZeneca in tutta Italia. -

Una donna è stata ricoverata in terapia intensiva in 'gravissime' condizioni circa una settimana dopo aver ricevuto la prima dose dianti Covid prodotto da. Accade a Napoli, dove la 54enne Sonia Battaglia - questo il nome della donna ricoverata - ha ricevuto ildel lotto ABV5811, che in queste ore è in ...L'AIFA sospende per ora la somministrazione del: una situazione che ha molto a che fare con l'infodemia e poco con la ...(Aggiornato alle 17.10) - Dopo la Germania, anche le autorità francesi e l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) hanno deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, il divieto di ...di Michele Bruno – E’ arrivata poco fa la notizia che l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino Astrazeneca in tutto il territorio nazionale ...