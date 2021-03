Advertising

skurhavy : RT @Gazzetta_it: Il sorpasso di #Medvedev, genio fumantino che non bada allo stile - Il commento di @paolobertolucci - Gazzetta_it : Il sorpasso di #Medvedev, genio fumantino che non bada allo stile - Il commento di @paolobertolucci -

Ultime Notizie dalla rete : sorpasso Medvedev

La Gazzetta dello Sport

Ilè arrivato: da oggi Daniilè il nuovo numero due del mondo nel ranking Atp. Un cambiamento che possiamo definire epocale. Il russo è infatti, dal 2005, il primo giocatore fuori dai ...Novak Djokovic raggiunge Roger Federer e prepara il. La classifica Atp pubblicata oggi vede sempre il serbo al vertice: per lui è la settimana ...la seconda piazza a favore di Daniil: ...Daniil Medvedev esce vincitore dalla dura lotta in finale a Marsiglia contro il padrone di casa Pierre-Hugues Herbert, che tanto ha messo in difficoltà il suo più quotato avversario. Che non fosse una ...Daniil Medvedev continua il momento positivo e per la prima volta in carriera (in quattro apparizioni) si è qualificato per le semifinali del torneo Atp di Marsiglia, incontro dove sfiderà da principa ...