Grillo e Conte danno un calcio a "Rousseau" e preparano una super piattaforma da 400mila euro (Di lunedì 15 marzo 2021) L'addio è un passo, l'unica speranza è che non volino gli stracci portando il 'divorzio' tra M5S e Davide Casaleggio dritto in Tribunale. A quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo e Giuseppe Conte starebbero pensando a una nuova piattaforma, il progetto sarebbe ancora in fase embrionale ma, di fatto, già in progettazione. Due-tre mesi per realizzare la nuova creatura che prenderà il posto di Rousseau, ma che, questa è l'idea, S. sarà un patrimonio del M5. Restando nel tempo, indipendentemente da chi assumerà la guida del Movimento in futuro, da qui al 2050, per dirla alla Grillo. La nuova "Rousseau" che Grillo e Conte vogliono creare Sta infatti scemando l'idea di rivolgersi a una società esterna, che presti il servizio che consenta alla 'democrazia ...

