Gianni Morandi, la foto in ospedale con medici e infermieri (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo scatto è di giovedì 11 marzo, quando Gianni Morandi è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna per ustioni causate da un incidente in giardino. Prima di essere spostato al Bufalini di Cesena, il cantautore ha posato per questo selfie con medici e infermieri e la foto ha fatto in giro del web e di molte chat whatsapp nel giro di pochi minuti. Favoloso Gianni, che sorride con gli occhi circondato dall’affetto del personale medico. Morandi ha riportato ustioni profonde alle mani e alle gambe ma al momento stando al Corriere della Sera è scongiurata l’ipotesi di un’operazione e da Cesena arrivano notizie rassicuranti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo scatto è di giovedì 11 marzo, quandoè stato ricoverato all’Maggiore di Bologna per ustioni causate da un incidente in giardino. Prima di essere spostato al Bufalini di Cesena, il cantautore ha posato per questo selfie cone laha fatto in giro del web e di molte chat whatsapp nel giro di pochi minuti. Favoloso, che sorride con gli occhi circondato dall’affetto del personale medico.ha riportato ustioni profonde alle mani e alle gambe ma al momento stando al Corriere della Sera è scongiurata l’ipotesi di un’operazione e da Cesena arrivano notizie rassicuranti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

