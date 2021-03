Genova, infermiera rifiuta vaccino: si contagia e fa esplodere un focolaio nel reparto (Di lunedì 15 marzo 2021) Sta facendo discutere in Liguria il caso di un’infermiera che ha rifiutato di sottoporsi al vaccino. La donna infatti ha contratto il Covid in questi giorni e nel suo reparto si registra un focolaio con almeno dieci contagiati. infermiera rifiuta il vaccino e prende il Covid: 10 contagiati nel reparto La vicenda si è consumata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Sta facendo discutere in Liguria il caso di un’che hato di sottoporsi al. La donna infatti ha contratto il Covid in questi giorni e nel suosi registra uncon almeno dieciti.ile prende il Covid: 10ti nelLa vicenda si è consumata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

