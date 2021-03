Fognini-Travaglia in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Fabio Fognini affronta Stefano Travaglia in occasione del primo turno dell’Atp 500 di Acapulco 2021. C’è subito un derby azzurro in Messico tra il ligure e l’ascolano: il primo è accreditato della sesta testa di serie e torna in campo dopo uno stop di qualche settimana. Entrambi i precedenti nel circuito maggiore sono finiti nelle mani di Travaglia, agli Us Open e a Umago. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena martedì 16 marzo, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizione streaming tramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Fabioaffronta Stefanoin occasione del primo turno dell’Atp 500 di. C’è subito un derby azzurro in Messico tra il ligure e l’ascolano: il primo è accreditato della sesta testa di serie e torna in campo dopo uno stop di qualche settimana. Entrambi i precedenti nel circuito maggiore sono finiti nelle mani di, agli Us Open e a Umago. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena martedì 16 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la fruizionetramite il proprio sito. In alternativa, Sporface.it proporrà ...

