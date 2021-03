Festa in una casa di Città Alta tra musica e alcol, multati 5 ragazzi (Di lunedì 15 marzo 2021) Avevano affittato un appartamento in Città Alta grazie a una piattaforma online di prenotazione e stavano festeggiando, con musica a tutto volume e parecchi alcolici, quando gli agenti della Polizia Locale, in servizio per un controllo sulla sosta del centro storico, ne hanno udito le urla, dalla finestra spalancata lungo via Salvecchio. Sono stati così sanzionati 3 ragazzi e 2 ragazze, tra i 25 e i 21 anni, per violazione delle norme anti-Covid19, domenica sera intorno alle 23. Uno dei ragazzi nell’appartamento (si tratta di un 25enne e un 24enne di Brescia, un 24enne di Gorle, un 21enne di Bergamo e un 25enne di Padova) aveva anche vomitato sul marciapiede sottostante la finestra: dopo averli sanzionati, gli agenti li hanno invitati a ripulire la strada. Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Avevano affittato un appartamento ingrazie a una piattaforma online di prenotazione e stavano festeggiando, cona tutto volume e parecchiici, quando gli agenti della Polizia Locale, in servizio per un controllo sulla sosta del centro storico, ne hanno udito le urla, dalla finestra spalancata lungo via Salvecchio. Sono stati così sanzionati 3e 2 ragazze, tra i 25 e i 21 anni, per violazione delle norme anti-Covid19, domenica sera intorno alle 23. Uno deinell’appartamento (si tratta di un 25enne e un 24enne di Brescia, un 24enne di Gorle, un 21enne di Bergamo e un 25enne di Padova) aveva anche vomitato sul marciapiede sottostante la finestra: dopo averli sanzionati, gli agenti li hanno invitati a ripulire la strada.

