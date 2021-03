Ex collega attacca Rosalinda Cannavò sul caso AresGate, lei: “processo in atto, verità verrà fuori” (Di lunedì 15 marzo 2021) L’attrice Raffaella Di Caprio ancora contro Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina ieri è stata ospite della trasmissione Live Non è la d’Urso e proprio nel corso della puntata ha appreso le nuove accuse da parte della sua ex collega con la quale ha recitato sul set di Furore 2. Raffaella ha deciso di scrivere una lettera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 15 marzo 2021) L’attrice Raffaella Di Caprio ancora contro. L’ex gieffina ieri è stata ospite della trasmissione Live Non è la d’Urso e proprio nel corso della puntata ha appreso le nuove accuse da parte della sua excon la quale ha recitato sul set di Furore 2. Raffaella ha deciso di scrivere una lettera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ex collega attacca Rosalinda Cannavò sul caso AresGate, lei: “processo in atto, verità verrà fuori” #gfvip - Iamdavide28 : @TemptationITA Ma si mo vogliamo fare ricadere la colpa al programma, Maria e ridicolo quando si attacca cosi. Con… - giuseppe_ania : @RecheLacunza00 Ho visto la data ,per avere visibilità non si attacca così un 'amica ' o 'ex amica ed ex collega ' - DryIce23 : Porca puttana questa è una di quelle che tira fuori il sessismo quando cazzo conviene a lei (quando la gente l’atta… - Nicolet20666 : @Drittorovescio_ @zaiapresidente Zaia, l'unico presidente di regione che ci mette la faccia, che nn perde tempo in… -