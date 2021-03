Di Maria sostituito in Psg - Nantes per... una rapina in casa! (Di lunedì 15 marzo 2021) PARIGI (Francia) - È il minuto 65 della sfida tra Paris Saint - Germain e Nantes, i campioni di Francia sono avanti 1 - 0 e Leonardo raggiunge il tecnico Pochettino in panchina . Un rapido scambio di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) PARIGI (Francia) - È il minuto 65 della sfida tra Paris Saint - Germain e, i campioni di Francia sono avanti 1 - 0 e Leonardo raggiunge il tecnico Pochettino in panchina . Un rapido scambio di ...

Advertising

CalcioWeb : Momenti di terrore durante #PsgNantes, paura per la famiglia di #DiMaria - 68_dux : RT @gipsylenu: Ma si sa qualcosa di Di Maria? È stato sostituito molto velocemente e Pochettino l’ha accompagnato negli spogliatoi, dev’ess… - Andrea59749012 : Rapinatori e scene di violenza a casa sua mentre lui giocava: Di Maria sostituito in campo - mattiamaestri46 : RT @DottorStrowman2: 'Pagella Di Maria: 5 Viene sostituito per andare dalla famiglia sequestrata, ma per tutto il primo tempo quello scompa… - dieguito82 : RT @HuffPostItalia: Rapinatori e scene di violenza a casa sua mentre lui giocava: Di Maria sostituito in campo -