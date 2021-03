Da oggi 8 studenti italiani su 10 in didattica a distanza: è la chiusura più ampia dal lockdown di un anno fa. La situazione in ogni regione (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi le aule di tutta Italia tornano a essere vuote: otto studenti su dieci dovranno seguire le lezioni da casa. Dai 5,7 milioni della scorsa settimana si passa a 6,9 milioni di bambini e ragazzi (su un totale di 8 milioni e 506mila) che non usciranno da casa per andare a scuola. In 16 Regioni su 20 non ci saranno più alunni tra i banchi in quasi tutti gli istituti. Secondo i dati forniti da “Tutto Scuola”, le regioni con più studenti a casa (sono anche quelle con la popolazione scolastica più numerosa) sono la Lombardia con 1.401.813 alunni in dad; la Campania con 944.993; il Lazio con 821.329; il Veneto con 680.096 e l’Emilia-Romagna con 620.423. Per grado di scuola la situazione cambia soprattutto per i più piccoli: non saranno più in presenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Dale aule di tutta Italia tornano a essere vuote: ottosu dieci dovrseguire le lezioni da casa. Dai 5,7 milioni della scorsa settimana si passa a 6,9 milioni di bambini e ragazzi (su un totale di 8 milioni e 506mila) che non uscirda casa per andare a scuola. In 16 Regioni su 20 non ci sarpiù alunni tra i banchi in quasi tutti gli istituti. Secondo i dati forniti da “Tutto Scuola”, le regioni con piùa casa (sono anche quelle con la popolazione scolastica più numerosa) sono la Lombardia con 1.401.813 alunni in dad; la Campania con 944.993; il Lazio con 821.329; il Veneto con 680.096 e l’Emilia-Romagna con 620.423. Per grado di scuola lacambia soprattutto per i più piccoli: non sarpiù in presenza ...

