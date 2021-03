Crisanti non ci dà tregua: “A Natale serviva lockdown più duro, ora è tardi” (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – Nella gara al catastrofismo innescata dai virologi mediatici il buon Andrea Crisanti ha pensato bene anche stavolta di dare il suo imprescindibile contributo. Non si tira mai indietro, quando c’è da recriminare, vaticinare disastri o sfoderare uno dei suoi «io ve lo avevo detto». Crisanti ce l’aveva detto Ieri, ad esempio, è intervenuto in diretta alla trasmissione L’Aria che tira, dichiarando che «questa terza ondata è il risultato del fatto che non è stata tempestivamente bloccata la seconda». Ce lo aveva detto, lui, ed effettivamente è così. Era stato lui a suggerire la reclusione natalizia per 60 milioni di italiani. Il Conte bis lo aveva parzialmente accontentato. Parzialmente, fatto che aveva molto contrariato Crisanti. Ma vuoi mettere ora il godimento di poter dire «dovevate fare come dicevo io»? «Se avessimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – Nella gara al catastrofismo innescata dai virologi mediatici il buon Andreaha pensato bene anche stavolta di dare il suo imprescindibile contributo. Non si tira mai indietro, quando c’è da recriminare, vaticinare disastri o sfoderare uno dei suoi «io ve lo avevo detto».ce l’aveva detto Ieri, ad esempio, è intervenuto in diretta alla trasmissione L’Aria che tira, dichiarando che «questa terza ondata è il risultato del fatto che non è stata tempestivamente bloccata la seconda». Ce lo aveva detto, lui, ed effettivamente è così. Era stato lui a suggerire la reclusione natalizia per 60 milioni di italiani. Il Conte bis lo aveva parzialmente accontentato. Parzialmente, fatto che aveva molto contrariato. Ma vuoi mettere ora il godimento di poter dire «dovevate fare come dicevo io»? «Se avessimo ...

