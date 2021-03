Covid, zona rossa, profondo rosso per i commercianti in crisi (Di lunedì 15 marzo 2021) Tutt’Italia, o quasi, in zona rossa. Se non è un lockdown generale, poco ci manca: tranne eccezioni come la bianca Sardegna e spruzzi d’arancio qua è, il BelPaese si tinge di rosso sulla scia della crescita dei dati di contagio da Covid-19: mentre le campagne vaccinali traballano, settore sociale e economico va in apnea. Sarà una Pasqua in rosso, in ogni senso in particolare per i commercianti. “oltre 50 milioni persi”, con rischio chiusura definitiva per il 15-20 per cento di locali e esercizi, come a Roma e nel Lazio, laddove a subire pesanti contraccolpi dalle chiusure è anche il comparto agroalimentare. Si temono almeno altri 12mila licenziamenti nel settore. Niente aperitivi o pranzi all’aperto, niente Pasquetta e gite fuori porta con approdo a bar e ristoranti: e i titolari delle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) Tutt’Italia, o quasi, in. Se non è un lockdown generale, poco ci manca: tranne eccezioni come la bianca Sardegna e spruzzi d’arancio qua è, il BelPaese si tinge disulla scia della crescita dei dati di contagio da-19: mentre le campagne vaccinali traballano, settore sociale e economico va in apnea. Sarà una Pasqua in, in ogni senso in particolare per i. “oltre 50 milioni persi”, con rischio chiusura definitiva per il 15-20 per cento di locali e esercizi, come a Roma e nel Lazio, laddove a subire pesanti contraccolpi dalle chiusure è anche il comparto agroalimentare. Si temono almeno altri 12mila licenziamenti nel settore. Niente aperitivi o pranzi all’aperto, niente Pasquetta e gite fuori porta con approdo a bar e ristoranti: e i titolari delle ...

