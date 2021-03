Covid nel Lazio: meno casi, ma aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive (Di lunedì 15 marzo 2021) Pochi istanti fa è terminata la quotidiana videoconferenza della task-force regionale contro il Covid-19, che vede riuniti con la Regione Lazio i direttori generali delle Asl ed Aziende ospedaliere romane e laziali, i policlinici universitari, e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Covid Lazio, D’Amato: “Registrati meno casi rispetti a ieri, ma i 10 decessi in più” Come ha informato Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, ha reso noto che “Oggi nel Lazio su quasi 12 mila tamponi (-4.256) e oltre 6 mila antigenici per un totale di oltre 18 mila test, si registrano 1.536 casi positivi (-276), 20 i decessi (+10) e +664 i guariti. Il rapporto tra positivi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) Pochi istanti fa è terminata la quotidiana videoconferenza della task-force regionale contro il-19, che vede riuniti con la Regionei direttori generali delle Asl ed Aziende ospedaliere romane e laziali, i policlinici universitari, e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù., D’Amato: “Registratirispetti a ieri, ma i 10in più” Come ha informato Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione, ha reso noto che “Oggi nelsu quasi 12 mila tamponi (-4.256) e oltre 6 mila antigenici per un totale di oltre 18 mila test, si registrano 1.536positivi (-276), 20 i(+10) e +664 i guariti. Il rapporto tra positivi ...

