Condividere e ascoltare musica in videochiamata o videoconferenza (Di lunedì 15 marzo 2021) Per chi ama ascoltare la musica o applicare un piacevole sottofondo musicale durante le videoconferenze più lunghe, abbiamo una notizia molto bella: praticamente tutti i servizi di videochiamata e videoconferenza permettono di Condividere la musica che stiamo ascoltando i quel momento, così che tutti gli interlocutori possano ascoltare i nostri brani preferiti alla massima qualità senza dover per forza di cose caricare il brano in MP3 (cosa sempre possibile, ma ormai andata completamente fuori moda). Vediamo insieme quindi come Condividere e ascoltare musica in videochiamata o in videoconferenza, sfruttando le funzionalità di condivisione dell'audio già presente sulle ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 15 marzo 2021) Per chi amalao applicare un piacevole sottofondole durante le videoconferenze più lunghe, abbiamo una notizia molto bella: praticamente tutti i servizi dipermettono dilache stiamo ascoltando i quel momento, così che tutti gli interlocutori possanoi nostri brani preferiti alla massima qualità senza dover per forza di cose caricare il brano in MP3 (cosa sempre possibile, ma ormai andata completamente fuori moda). Vediamo insieme quindi comeino in, sfruttando le funzionalità di condivisione dell'audio già presente sulle ...

Advertising

ginnygi : Confermato quindi che ieri è stato il commiato alla FineLine era e che siamo prossimi ad un nuovo periodo, ad un nu… - louxhaxx : RT @Julls__M: Ciao ragazzi. Noi del #tzvip alle 14.30 parleremo in una Room su CH di #disturbialimentari #15marzo. Sarà una room aperta, p… - AuxiliaFinance : E’ stata avviata oggi l’iniziativa #Aziendainascolto lo spazio virtuale settimanale messo a disposizione dall’Azien… - la_divi84 : RT @Julls__M: Ciao ragazzi. Noi del #tzvip alle 14.30 parleremo in una Room su CH di #disturbialimentari #15marzo. Sarà una room aperta, p… - Julls__M : Ciao ragazzi. Noi del #tzvip alle 14.30 parleremo in una Room su CH di #disturbialimentari #15marzo. Sarà una room… -