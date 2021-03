Cieli sereni, vento e temperature minime in calo (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il temporale estivo di domenica mattina e la giornata caratterizzata dal vento forte (il favonio), Andrea Bosoni ci accompagna scoprire come inizierà la settimana a Bergamo sotto il profilo del tempo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’area di alta pressione presente tra la penisola Iberica e le Isole Britanniche convoglia sulla Lombardia aria di origine polare marittima mantenendo però condizioni di tempo stabile e soleggiato grazie a correnti settentrionali favoniche; nel corso della seconda parte della settimana l’alta pressione tenderà a migrare verso l’Islanda e il Nord Europa convogliando masse d’aria sempre più fredde verso il Mediterraneo. Lunedì 15 marzo 2021 Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi Alpini di confine dove non sono ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il temporale estivo di domenica mattina e la giornata caratterizzata dalforte (il favonio), Andrea Bosoni ci accompagna scoprire come inizierà la settimana a Bergamo sotto il profilo del tempo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’area di alta pressione presente tra la penisola Iberica e le Isole Britanniche convoglia sulla Lombardia aria di origine polare marittima mantenendo però condizioni di tempo stabile e soleggiato grazie a correnti settentrionali favoniche; nel corso della seconda parte della settimana l’alta pressione tenderà a migrare verso l’Islanda e il Nord Europa convogliando masse d’aria sempre più fredde verso il Mediterraneo. Lunedì 15 marzo 2021 Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi Alpini di confine dove non sono ...

