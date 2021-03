Chi è Daniela Martani, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) ? Ex concorrente del Grande Fratello, è stata travolta dalle critiche per le sue posizioni considerate negazioniste nei confronti del Covid e no-vax. La sua partecipazione in Honduras come concorrente (naufraga) dell’Isola dei Famosi farà certamente discutere. A tal proposito, la conduttrice Ilary Blasi ha dichiarato: “Magari le faremo cambiare idea”. Nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, Daniela Martani ha fatto parlare di sé per un video da lei pubblicato sul web mentre discute con un addetto alla sicurezza perché contrariata all’obbligo di indossare la mascherina su un traghetto diretto alla Maddalena. Nasce a Roma il 18 maggio del 1973 (ha 48 anni). Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, lavora come hostess per Alitalia. Daniela diventa anche simbolo ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) ? Exdel Grande Fratello, è stata travolta dalle critiche per le sue posizioni considerate negazioniste nei confronti del Covid e no-vax. La sua partecipazione in Honduras come(naufraga)deifarà certamente discutere. A tal proposito, la conduttrice Ilary Blasi ha dichiarato: “Magari le faremo cambiare idea”. Nel 2020, in piena pandemia da Covid-19,ha fatto parlare di sé per un video da lei pubblicato sul web mentre discute con un addetto alla sicurezza perché contrariata all’obbligo di indossare la mascherina su un traghetto diretto alla Maddalena. Nasce a Roma il 18 maggio del 1973 (ha 48 anni). Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, lavora come hostess per Alitalia.diventa anche simbolo ...

mulas_daniela : RT @melisante00: Ma Tommaso ha capito che non sappiamo manco chi siano i concorrenti e non ce ne frega nulla del gioco ma guardiamo l’Isola… - Daniela_chuck : RT @julalbx: Ma chi me lo doveva dire che la mia vita sarebbe andata così a picco da essere in hype per TikiTaka e L'Isola dei famosi - GossipItalia3 : Chi è Daniela Martani, l’ex gieffina protagonista di tante polemiche e contestazioni #gossipitalianews - Paulus121401560 : @DSantanche Interessante ragionamento che la dice lunga sulle capacità mentali di chi scrive queste cose e di chi,… - marpion1 : @Danyela_78 @BrunoBini1 Bravissima Daniela, basterà dare a chi ha pagato le tasse un bonus differenziale -