Chi è Claudio Gioè? Età | carriera e vita privata dell’attore

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ecco chi è, età,che interpreterà il ruolo di Saverio Lamanna in Makariè un noto attore, interpreterà il ruolo di Saverio Lamanna in Makari, la nuova serie tv in onda da stasera 15 marzo 2021 su Rai Uno. L’attore è nato il 27 gennaio 1975 a Palermo, ha iniziato a manifestare la sua passione per la recitazione quando era un adolescente. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico decise di trasferirsi a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Silvio D’Amico. Seguì anche alcuni seminari teatrali e si dedicò anche alla danza e al canto. È approdato al cinema per la prima volta nel 1998 nel film The Protagonists. Ha poi recitato in molti altri film e ...