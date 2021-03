Chi è Awed? Età, altezza, fidanzata, Instagram e YouTube (Di lunedì 15 marzo 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su Awed, dall’età, all’altezza, alla vita privata e alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social, Instagram e YouTube. Chi è Awed Nome e Cognome: Simone Paciello (in arte Awed)Data di nascita: 12 luglio 1996Luogo di Nascita: NapoliEtà: 24 annialtezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: CancroProfessione: YouTuber, conduttore, cantanteFidanzato: è attualmente singleFigli: non ha figliTatuaggi: non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 marzo 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su, dall’età, all’, alla vita privata e alla, a dove poterlo seguire sui social,. Chi èNome e Cognome: Simone Paciello (in arte)Data di nascita: 12 luglio 1996Luogo di Nascita: NapoliEtà: 24 anni: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: CancroProfessione:r, conduttore, cantanteFidanzato: è attualmente singleFigli: non ha figliTatuaggi: non L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

gayasilvestri : RT @guestofworld_: 'Tra i naufraghi, sulla carta, c’è qualcuno che la ispira?' «Essendo un giovane credo nei giovani, quindi in Awed, un r… - Filippa51004671 : @Ancheno15 In realtà a parte chi sostiene Awed già per conto suo, la maggior parte di noi non vorrebbe affezionarsi… - Biodance3 : Chi è il SMM di Awed? Le ratte??? #tzvip - Maparliamodite_ : RT @etherealgraysxn: comunque io non ho idea di chi partecipi all'isola (tranne awed) e lo guardo solo per tommaso, come per il Gf del rest… - etherealgraysxn : comunque io non ho idea di chi partecipi all'isola (tranne awed) e lo guardo solo per tommaso, come per il Gf del resto #tzvip -