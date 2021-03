Camera: Fico, ‘lavori settimana incentrati su Pnrr con audizioni ministri’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “La Camera dei deputati continua a organizzare i lavori alternando l’attività dell’Aula e quella delle commissioni che questa settimana saranno concentrate sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sulla illustrazione delle linee programmatiche di alcuni ministri. Più della metà dei membri del governo saranno, infatti, ascoltati in questi giorni dagli organi parlamentari competenti”. Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Ladei deputati continua a organizzare i lavori alternando l’attività dell’Aula e quella delle commissioni che questasaranno concentrate sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sulla illustrazione delle linee programmatiche di alcuni ministri. Più della metà dei membri del governo saranno, infatti, ascoltati in questi giorni dagli organi parlamentari competenti”. Lo scrive il presidente della, Roberto, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

