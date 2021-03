Ambulanza investe marito e moglie in ospedale e sparisce dopo i soccorsi. L'uomo è grave (Di lunedì 15 marzo 2021) marito e moglie, di 81 e 83 anni, sono stati travolti, investiti da un'Ambulanza, mentre attraversavano le strisce pedonali all'interno del Policlinico San Matteo di Pavia. I lettighieri, dopo averli ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021), di 81 e 83 anni, sono stati travolti, investiti da un', mentre attraversavano le strisce pedonali all'interno del Policlinico San Matteo di Pavia. I lettighieri,averli ...

Advertising

tempoweb : Ambulanza investe due anziani in ospedale. Poi va via dopo i soccorsi #ambulanza #pavia #iltempoquotidiano… - UnioneSarda : #Pavia: ambulanza investe una coppia in ospedale e va via dopo i soccorsi - leggoit : Ambulanza investe marito e moglie in ospedale e sparisce dopo i soccorsi. L'uomo è grave - IlFattoNisseno : Italia, ambulanza investe coppia di anziani in ospedale e va via dopo soccorsi - khamul2k12 : @el_marrano Maddai... Non mi dire che vai in giro senza rasati le palle... Metti che ti investe un trattore. Che ar… -