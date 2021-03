Ultime Notizie Roma del 14-03-2021 ore 08:10 (Di domenica 14 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione a Gabriella Luigi in studio Pronto il nuovo piano vaccini delle Commissario straordinario Generale Francesco Paolo figliuolo l’obiettivo e raggiungere il regime 500.000 somministrazione al giorno vaccinando almeno l’ottanta per cento della popolazione entro settembre triplicando così il numero giornaliero medio di vaccinazioni delle scorse settimane pari a circa 170.000 amplia la platea dei vaccinatori grazie al coinvolgimento di 120 mila medici prevista una riserva di circa 1:30 % delle dosi ad oggi approvvigionate 7900000 dosi entro la fine di giugno previsto l’arrivo di altri 52 milioni di dosi ulteriori 84 milioni in autunno astrazeneca intanto taglia ancheforniture Bruxelles e valuta tutte le possibili misure da prendere l’ultima domenica prima dell’entrata in vigore delle restrizioni per ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione a Gabriella Luigi in studio Pronto il nuovo piano vaccini delle Commissario straordinario Generale Francesco Paolo figliuolo l’obiettivo e raggiungere il regime 500.000 somministrazione al giorno vaccinando almeno l’ottanta per cento della popolazione entro settembre triplicando così il numero giornaliero medio di vaccinazioni delle scorse settimane pari a circa 170.000 amplia la platea dei vaccinatori grazie al coinvolgimento di 120 mila medici prevista una riserva di circa 1:30 % delle dosi ad oggi approvvigionate 7900000 dosi entro la fine di giugno previsto l’arrivo di altri 52 milioni di dosi ulteriori 84 milioni in autunno astrazeneca intanto taglia ancheforniture Bruxelles e valuta tutte le possibili misure da prendere l’ultima domenica prima dell’entrata in vigore delle restrizioni per ...

