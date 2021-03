Taranto | sedicenne uccide il padre | fa retromarcia con l’auto e lo schiaccia contro un muro

(Di domenica 14 marzo 2021) Ennesima tragedia che si consuma all’interno di una famiglia. Un ragazzino di 16 anni ha ucciso ilinvestendolo conmobile. Ancora una tragedia all’interno di un nucleo familiare: un figlio adolescente cheil. Nulla a che vedere, però, con quanto accaduto a Bolzano, nessun delitto premeditato in questo caso. Una tragedia molto diversa rispetto al duplice omicidio commesso da Benno Neumair, reoconfesso dell’uccisione di entrambi i suoi genitori: Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi lo scorso 4 gennaio. Questa volta la tragedia si è consumata in provincia di, a Marina di Pulsano per l’esattezza. Qui, nel pomeriggio di venerdì 12 marzo – riporta l’Ansa – un ragazzino di 16 anni si è messo alla guida deldel ...

La vittima, 48 anni, operaio dello stabilimento siderurgico ex Ilva di, stava svolgendo dei lavori di manutenzione nel vialetto di casa ed era accovacciato. Il ragazzino, che probabilmente ...Unal volante pare facesse prove di guida ; 48 anni il padre Tragedia a(Marina di Pulsano); dalle prime notizie circolate unche faceva prove di guida o, in ogni caso, era al volante, avrebbe investito il padre che si trovava nelle vicinanze, innestando ...LA TRAGEDIAHa travolto e ucciso il papà, dopo essersi messo al volante della vettura di famiglia. A sedici anni voleva provare a spostare la vettura. Ha avviato il motore e ha ...La vittima era un operaio dell’Ilva di 48 anni. La tragedia in una villetta di Marina di Pulsano dove l’uomo stava eseguendo dei lavori edili. Dramma nelle scorse in provincia di Taranto dove un ragaz ...