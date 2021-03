Switcho | la startup che fa risparmiare sulle utenze domestiche

Advertising

soniabetz1 : RT @ItaliaStartUp_: La startup Switcho fa risparmiare sulle bollette - Corriere Nazionale - ItaliaStartUp_ : La startup Switcho fa risparmiare sulle bollette - Corriere Nazionale - CorrNazionale : Arriva Switcho, la startup del risparmio personalizzato: con una semplice App è possibile risparmiare fino a 300 eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Switcho startup

Vanity Fair.it

Così, laitaliana che vuole aiutare i millennials a gestire le proprie spese garantisce in un colpo solo di: ottimizzare le spese, semplificare la burocrazia e districarsi tra le ...Così(www..it), laitaliana che vuole aiutare i Millennials a gestire le proprie spese, permette ai suoi utenti di risparmiare in media 293 euro all'anno sulle proprie utenze ...C'è un'applicazione per tutto e c'è chi promette di far risparmiare sulla bolletta, per la spesa alimentare per i costi auto o quelli per il trasporto Un algoritmo legge le nostre ultime bollette di l ...