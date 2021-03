Stefano Di Battista: online un altro singolo di “Morricone Stories” (Di domenica 14 marzo 2021) “Cosa avete fatto a Solange?” è il nuovo singolo di Stefano Di Battista estratto dall’album “Morricone Stories”, l’omaggio al grande Maestro Fuori per Warner Music Cosa avete fatto a Solange?, il secondo singolo dell’album omaggio al grande compositore e Premio Oscar Ennio Morricone: Morricone Stories, del noto sassofonista Stefano Di Battista che è stato legato al Maestro da una profonda amicizia e da diverse… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 14 marzo 2021) “Cosa avete fatto a Solange?” è il nuovodiDiestratto dall’album “”, l’omaggio al grande Maestro Fuori per Warner Music Cosa avete fatto a Solange?, il secondodell’album omaggio al grande compositore e Premio Oscar Ennio, del noto sassofonistaDiche è stato legato al Maestro da una profonda amicizia e da diverse… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

bot_latest : Mulgrew Miller Trio and Stefano di Battista part 1 - bot_latest : Mulgrew Miller Trio and Stefano di Battista part 1 - RadioSkyMusic : Franco Finucci, Stefano Di Battista - Tango de vita -- - bot_latest : Mulgrew Miller Trio and Stefano di Battista part 1 - bot_latest : Mulgrew Miller Trio and Stefano di Battista part 1 -