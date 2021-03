Spaventoso frontale tra due auto | nello schianto morta una 25enne incinta

(Di domenica 14 marzo 2021) Una donna di 25 anni è decedutascontro tra l’da lei guidata ed un secondo veicolo. Ferito l’uomo che viaggiava con lei Unoche non ha lasciato scampo ad una ragazza nel pieno della sua vita e che portava in grembo un’altra vita. Undavvero, quello avvenuto nella tarda mattinata L'articolo NewNotizie.it.

Il Gazzettino

Incidente oggi Due le autovetture coinvolte in un frontale. Nel botto gli automobilisti sono rimasti bloccati nell'abitacolo. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Caorle e ...