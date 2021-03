Sonia Isaza | lo scatto in bikini nero è bollente | lady Vidal più in forma che mai

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Isaza

Mediagol.it

... il mio guerriero, il mio re, tutto mio!!! che dio ti benedica sempre mio amore!" è il messaggio di sostegno e amore diper il suo fidanzato Arturo Vidal . Il centrocampista dell'Inter, ...Scatenata in palestra, o se preferite, lady Vidal . La compagna del calciatore dell'Inter si allena e lascia senza fiato i suoi tanti seguaci sui social…La fidanzata di Arturo Vidal, Sonia Isaza, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio d'amore al centrocampista, che questa mattina si è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia ...Le parole di Sonia Isaza sul cileno dell'Inter dopo l'infortunio: "Tornerai a dare tutto in campo come sai fare perché sei un guerriero" ...