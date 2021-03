Serie C, Matelica-Padova: la capolista non può rallentare ora (Di domenica 14 marzo 2021) Matelica-Padova di scena oggi al “Recina” per la 30a giornata del campionato di Serie C girone B a partire dalle 15.00. La formazione di Colavitto non può rallentare per non scendere dal treno playoff, ma anche la capolista Padova non può permettersi di decelerare, vista la vicinanza in classifica delle sue inseguitrici. Le ultime sull’incontro e le probabili formazioni. Il momento del Matelica Il Matelica arriva alla sfida di questo pomeriggio, dopo il 5-1 rifilato al Legnago Salus sette giorni fa in casa, reso possibile dai gol di Leonetti (doppietta), Balestrero, Moretti e Volpicelli per i padroni di casa e Grandolfo, su rigore, per gli ospiti. La formazione di mister Colavitto, naviga nella parte bassa della griglia playoff con 42 punti in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021)di scena oggi al “Recina” per la 30a giornata del campionato diC girone B a partire dalle 15.00. La formazione di Colavitto non puòper non scendere dal treno playoff, ma anche lanon può permettersi di decelerare, vista la vicinanza in classifica delle sue inseguitrici. Le ultime sull’incontro e le probabili formazioni. Il momento delIlarriva alla sfida di questo pomeriggio, dopo il 5-1 rifilato al Legnago Salus sette giorni fa in casa, reso possibile dai gol di Leonetti (doppietta), Balestrero, Moretti e Volpicelli per i padroni di casa e Grandolfo, su rigore, per gli ospiti. La formazione di mister Colavitto, naviga nella parte bassa della griglia playoff con 42 punti in ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Matelica Matelica - Padova: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio Un esame da superare per continuare la corsa verso la promozione. Il Padova di Mandorlini (capolista del girone B di Serie C) va a caccia della terza vittoria consecutiva sul campo del Matelica , a sua volta reduce da tre successi di fila. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è ...

LIVE – Matelica-Padova, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA) La diretta live di Matelica-Padova, match valevole per la trentesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre successi consecutivi, vogliono proseguire la loro ...

