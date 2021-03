Pronto soccorso più ampio, si parte. L'obiettivo: via ai lavori a fine aprile (Di domenica 14 marzo 2021) OSIMO - I tecnici dell'Inrca sono stati venerdì in Municipio per presentare al sindaco Pugnaloni e ai dirigenti comunali il progetto del trasferimento del Pronto soccorso di Osimo. Il Comune dovrà ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 14 marzo 2021) OSIMO - I tecnici dell'Inrca sono stati venerdì in Municipio per presentare al sindaco Pugnaloni e ai dirigenti comunali il progetto del trasferimento deldi Osimo. Il Comune dovrà ...

Pronto soccorso più ampio, si parte. L'obiettivo: via ai lavori a fine aprile OSIMO - I tecnici dell'Inrca sono stati venerdì in Municipio per presentare al sindaco Pugnaloni e ai dirigenti comunali il progetto del trasferimento del pronto soccorso di Osimo. Il Comune dovrà dare un parere solo per l'allargamento dell'accesso da via Leopardi, con le due colonne storiche attuali che saranno spostate per consentire alle ambulanze di ...

