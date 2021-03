Pirlo sul rinvio di Juve-Napoli: “Capisco la Roma ma c’è stato un accordo tra le due squadre, non vedo problemi” (Di domenica 14 marzo 2021) In conferenza stampa, il tecnico della Juve, Andrea Pirlo, ha parlato anche del rinvio di Juve-Napoli, prevista per mercoledì 17 marzo, e rinviata al 7 aprile. Queste le parole di Pirlo: “Il rinvio di Juve-Napoli? Noi eravamo pronti per giocare, poi c’è stato l’accordo tra le due società visto che anche noi eravamo usciti dalle Coppe e ad aprile ci sarebbero stati più slot liberi per inserire la gara. Capisco la reazione della Roma per le loro esigenze, però se due società e la Lega si mettono d’accordo non vedo grossi problemi”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) In conferenza stampa, il tecnico della, Andrea, ha parlato anche deldi, prevista per mercoledì 17 marzo, e rinviata al 7 aprile. Queste le parole di: “Ildi? Noi eravamo pronti per giocare, poi c’èl’tra le due società visto che anche noi eravamo usciti dalle Coppe e ad aprile ci sarebbero stati più slot liberi per inserire la gara.la reazione dellaper le loro esigenze, però se due società e la Lega si mettono d’nongrossi”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

