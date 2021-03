Oggi Enrico Letta segretario del Pd. 'Torno perchè bisogna raccattare i cocci'

Advertising

welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - fattoquotidiano : Enrico Letta da oggi alla guida del Pd – Il rapporto con Conte e il futuro del patto con il M5s: il reddito di citt… - Diego_Pretini : #EnricoLetta da oggi alla guida del #Pd – Il rapporto con #Conte e il futuro del patto con il M5s: il reddito di ci… - the_highsparrow : RT @fattoquotidiano: Enrico Letta da oggi alla guida del Pd – Il rapporto con Conte e il futuro del patto con il M5s: il reddito di cittadi… - InTheMeadow_ : RT @fattoquotidiano: Enrico Letta da oggi alla guida del Pd – Il rapporto con Conte e il futuro del patto con il M5s: il reddito di cittadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Enrico

L'elezione, per la prima volta da remoto. 'Non cerco l'unanimità chiederò lealtà', dice l'ex premier che ha tracciato la sua linea: attenzione alla base e all'ambiente i pilastri del nuovo corsoAd affermarlo è il Commissario Ue per l'Economia ed ex premier, Paolo Gentiloni mentresi svolge l'Assemblea nazionale del Pd che dovrebbe nominareLetta segretario.a cui crede in maniera ferma anche Enrico Letta. Come aveva già scritto su TPI Marco Antonellis, la presenza di Zingaretti nel Pd che verrà (e che viene battezzato oggi con l’elezione di Letta in ...Tre match aprono 30a giornata (11a di ritorno) del Girone B. Termina 1-1 (botta ospite e risposta immediata locale nel finale) il match del Nereo Rocco tra albardati (al 5°pari consecutivo) e salodian ...