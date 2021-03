Napoli | sabato notte di sangue | agguato camorristico a Ponticelli | un morto e un ferito

(Di domenica 14 marzo 2021) Une unin unavvenuto la scorsa. I poliziotti sono intervenuti intorno a mezzaa via Esopo, nel quartiere, a seguito di una segnalazione al 113...

Napoli, sabato notte di sangue: agguato camorristico a Ponticelli, due feriti gravi in ospedale

Un agguato di stampo camorristico si è verificato la scorsa notte a Ponticelli,est. Due persone sono state colpite dai sicari con diversi colpi di pistola. I bersagli sono stati trasportati d'urgenza nella vicina clinica villa Betania e le loro condizioni sono gravi. ...Dodici coltellate sferrate alle 4.35 della notte tra venerdì e. Così è stata uccisa Ornella Pinto . Ad ammazzarla il suo convivente, l'uomo che diceva di ...San Carlo all'Arena di, e ...Un morto e un ferito in un agguato avvenuto la scorsa notte a Napoli. I poliziotti sono intervenuti intorno a mezzanotte a via Esopo, nel quartiere Ponticelli, a seguito di una segnalazione al ...Dodici coltellate sferrate alle 4.35 della notte tra venerdì e sabato. Così è stata uccisa ... nel quartiere San Carlo all’Arena di Napoli, e durata appena quattro ore: è finita in una ...