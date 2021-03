Muore un docente a Biella | sospeso lotto AstraZeneca in via precauzionale in Piemonte

(Di domenica 14 marzo 2021) A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a, di una cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino, in attesa degli esiti dei riscontri per ...

quindi limitata al lotto ABV5811 , del quale faceva parte il vaccino somministrato aldeceduto nelle scorse ore a Biella, la sospensione delle vaccinazioni con AstraZeneca in Piemonte. stata ...... ha disposto in via cautelativa l'immediata sospensione delle somministrazioni su tutto il territorio regionale del lotto ABV5811, del quale faceva parte il vaccino somministrato al. In ...Biella - Un docente al quale ieri era stata somministrato il vaccino AstraZeneca è morto nelle scorse ore a Biella. A seguito dell’evento, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare ...Continuano le somministrazioni degli altri lotti. L'Irlanda chiede lo stop del vaccino Astrazeneca. Tutti gli aggiornamenti ...