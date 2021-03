Milan, Biglia: “Romagnoli? Juve e City lo prenderebbero a occhi chiusi” (Di domenica 14 marzo 2021) Lucas Biglia, ex centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Alessio Romagnoli, capitano rossonero Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 marzo 2021) Lucas, ex centrocampista del, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Alessio, capitano rossonero Pianeta

Advertising

Gazzetta_it : #Biglia: “Quando lasciai il #Milan piansi” - PianetaMilan : #Milan, #Biglia: '#Romagnoli? Juve e City lo prenderebbero a occhi chiusi' - GraziaMarocco : RT @MilanLiveIT: Biglia ricorda l'avventura non positiva al Milan Buone parole per Ibrahimovic, Romagnoli e Kessie - sportface2016 : #Calcio, le parole di Lucas #Biglia sulle sue esperienze con #Milan e #Lazio - MilanLiveIT : Biglia ricorda l'avventura non positiva al Milan Buone parole per Ibrahimovic, Romagnoli e Kessie -