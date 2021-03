Mauri (Pd): 'Bene Letta sui migranti, gli attacchi di Salvini lo confermano' (Di domenica 14 marzo 2021) Matteo Mauri, deputato del Pd, si è oggi espresso riguardo la proposta avanzata da Enrico Letta sull'introduzione di nuovi criteri di integrazione in Italia: "Condivido al 100% le parole del nuovo ... Leggi su globalist (Di domenica 14 marzo 2021) Matteo, deputato del Pd, si è oggi espresso riguardo la proposta avanzata da Enricosull'introduzione di nuovi criteri di integrazione in Italia: "Condivido al 100% le parole del nuovo ...

Advertising

globalistIT : - globalistIT : - Mauri_0812 : @DavideFalchieri Bene proverò - elliott_il : @tcarapezza @AscioneMauri @acmilan Non ho mai capito il obbietivo di tweet di Mauri. Cioe non fa nemeno tanti inter… - Mauri_0812 : RT @VotersItalia: ? DENUNCIATE CHI VI SANZIONA ? PERCHÉ SE TUTTI ACCETTIAMO QUESTE NORMATIVE ILLEGITTIME SENZA FARE NIENTE, IN FUTURO ANDRÀ… -