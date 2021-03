(Di domenica 14 marzo 2021) "Oggi non è una buona domenica per la nostra città.diè stata colpita, nuovamente, da un'intensache ha scagliato migliaia di sassi nella carreggiata della via Litoranea, ...

Advertising

controradio : Mareggiata a Marina di Pisa, disagi e allagamenti - - Yogaolic : RT @repubblica: Maltempo, mareggiata a Marina di Pisa, danni a case e negozi, la Lega polemica - gallimaufrey777 : RT @repubblica: Maltempo, mareggiata a Marina di Pisa, danni a case e negozi, la Lega polemica - Marialuisamean1 : RT @repubblica: Maltempo, mareggiata a Marina di Pisa, danni a case e negozi, la Lega polemica - repubblica : Maltempo, mareggiata a Marina di Pisa, danni a case e negozi, la Lega polemica -

Ultime Notizie dalla rete : Mareggiata Marina

LA NAZIONE

"Oggi non è una buona domenica per la nostra città.di Pisa è stata colpita, nuovamente, da un'intensache ha scagliato migliaia di sassi nella carreggiata della via Litoranea, danneggiando tutte le attività commerciali e le ...'Oggi non è una buona domenica per la nostra città.di Pisa è stata colpita, nuovamente, da un'intensache ha scagliato migliaia di sassi nella carreggiata della via Litoranea, danneggiando tutte le attività commerciali e le ...La forte mareggiata ha anche allagato alcune strade della frazione balneare e il sindaco della città toscana si è recato stamani sul posto ...MARINA DI PISA. "Oggi non è una buona domenica per la nostra città. Marina di Pisa è stata colpita, nuovamente, da un'intensa mareggiata che ha scagliato migliaia di sassi nella carreggiata della via ...