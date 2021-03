La grave malattia di Arisa: patologia seria e invalidante, di cosa si tratta (Di domenica 14 marzo 2021) . La cantante da anni convive con questa condizione. La confidenza è arrivata come risposta alla domanda di uno dei suoi tanti fan che le chiedeva per quale motivo non si facesse allungare i capelli, la cantante gli ha risposto che soffre di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 14 marzo 2021) . La cantante da anni convive con questa condizione. La confidenza è arrivata come risposta alla domanda di uno dei suoi tanti fan che le chiedeva per quale motivo non si facesse allungare i capelli, la cantante gli ha risposto che soffre di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RobertoBurioni : Giornataccia per l'informazione. 1) nessun vaccino protegge al 100%. Però i dati che abbiamo fino ad ora fanno pens… - borghi_claudio : @diegomeloni @cris_cersei A scanso di equivoci, io sono convinto che la malattia ci sia e che sia grave, lo testimo… - effelina7155 : RT @mcallock: @GiovanniToti @SanMartino_Ge di fare il mio dovere, magari impedendo a qualche malato di peggiorare o scoprendo in anticipo q… - msarigu72 : @tripps42 Dal punto di vista della diffusione, nessuno, visto che i virologi ci ripetono che il vaccino non garanti… - GerberArancio : @gayle_dallas Thanks Gayle for your attention ?? “..il dolore dell’anima è una malattia molto più grave..le sue fer… -