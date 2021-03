Juventus, Szczesny: «Champions, che fastidio. Fino alla fine per lo Scudetto» (Di domenica 14 marzo 2021) Szczesny: «Lotteremo Fino alla fine per lo Scudetto. Critiche? Sono giuste». Le dichiarazioni del portiere della Juventus Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 GARA – «Abbiamo passato una settimana difficile. Abbiamo giocato contro una squadra che stava facendo molto bene e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali». Scudetto – «Consapevoli che per vincere lo Scudetto dobbiamo vincerle tutte. Abbiamo più tempo per recuperare le energie, ce la giocheremo Fino alla fine». CRITICHE – «Non ho avuto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021): «Lotteremoper lo. Critiche? Sono giuste». Le dichiarazioni del portiere dellaWojciech, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 GARA – «Abbiamo passato una settimana difficile. Abbiamo giocato contro una squadra che stava facendo molto bene e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali».– «Consapevoli che per vincere lodobbiamo vincerle tutte. Abbiamo più tempo per recuperare le energie, ce la giocheremo». CRITICHE – «Non ho avuto ...

