Impresa Pogacar | tinge di giallo il Gran Sasso

(Di domenica 14 marzo 2021) Lo sloveno vincitore del Tour fa sua l'unica tappa in montagna della Tirreno - Adriarico: così si prende la tappa e il primato

Lo sloveno vincitore del Tour fa sua l'unica tappa in montagna della Tirreno - Adriarico: così si prende la tappa e il primatoAll'elenco si aggiunge Tadej, che scatta a 4 km dal traguardo e fa il vuoto, con il solo Simon Yates che riesce nell'di resta in scia al fenomeno sloveno, che diventa anche la nuova ...Lo sloveno vincitore del Tour fa sua l’unica tappa in montagna della Tirreno-Adriarico: così si prende la tappa e il primato ...Tadej Pogacar è la nuova maglia azzurra della Tirreno-Adriatico 2021. Il corridore della UAE Team Emirates ha conquistato quest’oggi l’arrivo di Prati di Tivo (facendo segnare anche il record di scala ...