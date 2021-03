Il Pd di Letta riparte dallo «Ius Soli»

Leggi su panorama

(Di domenica 14 marzo 2021) Il discorso dell'ormai neo segretario del Pd, Enrico, con cui ha tracciato le (sue) linee guida della nuova sinistra è composto da diverse proposte ma con in sottofondo una debolezza generale molto evidente. Perché quandodice che «solo in coalizione si vince e si governa» ammette già che il Pd ormai non ha più la forza di proposte e di voti per vincere le prossime elezioni politiche e guidare il paese. Non solo ammette poi che «bisogna costruire un nuovo centrosinistra (ma quanti anni sono che si ripete questa frase? Almeno una decina…) dialogando con Speranza, Bonino, Calenda, Renzi, Bonelli, Fratoianni per poi andare all'incontro con il Movimento 5 Stelle…». Un'iniziativa a dir poco impossibile perper cui già sarà difficile tenere buone e compatte le correnti interne al Pd, figuriamoci poi riuscire a parlare con ...