I maiali sono in grado di giocare ai videogiochi! (Di domenica 14 marzo 2021) Un recente studio dell’Università dell’Indiana ha dimostrato che i maiali sono in grado di giocare ai videogiochi, scopriamo qualche dettaglio in più Sulla rivista del Journal of Psichology è stato pubblicato un recente studio effettuato dall’Università statunitense dell’Indiana da cui si evince la capacità di alcuni maiali di giocare ai videogiochi. La notizia è sicuramente curiosa ma apre ad una serie di riflessioni molto importanti soprattutto in ambito scientifico e biologico in cui emergono le capacità, se stimolate, di questi animali che consolidano studi precedenti sull’intelligenza degli stessi maiali. maiali e videogiochi, un rapporto possibile! maiali e videogiochi è un rapporto possibile e a dimostrarlo ... Leggi su tuttotek (Di domenica 14 marzo 2021) Un recente studio dell’Università dell’Indiana ha dimostrato che iindiai videogiochi, scopriamo qualche dettaglio in più Sulla rivista del Journal of Psichology è stato pubblicato un recente studio effettuato dall’Università statunitense dell’Indiana da cui si evince la capacità di alcunidiai videogiochi. La notizia è sicuramente curiosa ma apre ad una serie di riflessioni molto importanti soprattutto in ambito scientifico e biologico in cui emergono le capacità, se stimolate, di questi animali che consolidano studi precedenti sull’intelligenza degli stessie videogiochi, un rapporto possibile!e videogiochi è un rapporto possibile e a dimostrarlo ...

Advertising

tuttoteKit : I #Maiali sono in grado di giocare ai #Videogiochi! #tuttotek - RobertaFerrar15 : @marialetizianal Comprendo la metafora, peccato che Bernard Shaw abbia usato un esempio sbagliato: non sapeva che è… - MalangoneMario : RT @ienapriski: @GiuliaCortese1 @virginiaraggi Questa è la Roma senza maiali. Quella auspicata da @virginiaraggi . Quelli che riposano sui… - rainyvsoul : RT @strelnik: 'Il socialismo è inevitabile perché oramai gli schiavi nel mondo sono troppi. Qualunque cosa è preferibile a quei maiali che… - Emirino6 : @a_meluzzi Ci stanno chiudendo come maiali in gabbia vedo su Internet intere nazioni libere senza mutande in faccia… -