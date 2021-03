Femminicidio a Napoli | Ornella Pinto è stata uccisa dall’ex davanti al figlio di 4 anni

(Di domenica 14 marzo 2021) È successo a, l’ennesimo caso di. Sussurrando al telefono,ha chiesto aiuto a sua sorella: “Mi sta ammazzando”, le ha spiegato a fatica. “Chiama la Polizia, salvami”. Accanto a lei, terrorizzato, il suo bambino, di soli quattro, che aveva assistito alla tragica scena. La corsa in ospedale ed il decesso L’ambulanza l’ha condotta di corsa al Pronto soccorso del Cardarelli, doveha avuto il primo arresto cardiaco. Aveva torace e schiena massacrati da dodici colpi di un grosso coltello, probabilmente di quelli usati in cucina. Un polmone perforato, un’emorragia imponente ed i medici non ce l’hanno fatta a salvarla., insegnante di sostegno di 40e madre di un bambino di quattro, è ...

TgLa7 : #Femminicidio: colpita con 12 coltellate dal compagno, morta donna a Napoli - arosamor : RT @Teresa_La_Vispa: Ornella Pinto era un'insegnante del Liceo artistico di Napoli. Aveva 39anni,aveva un bambino. Aveva voglia di vivere.… - annmavi : RT @Teresa_La_Vispa: Ornella Pinto era un'insegnante del Liceo artistico di Napoli. Aveva 39anni,aveva un bambino. Aveva voglia di vivere.… - Tranviereincaz1 : RT @Teresa_La_Vispa: Ornella Pinto era un'insegnante del Liceo artistico di Napoli. Aveva 39anni,aveva un bambino. Aveva voglia di vivere.… - lucostalb : RT @NonunadimenoF: #femminicidio a Napoli. Ci troveremo qui anche oggi, per gridare per questa sorella assassinata -

'Asi è consumato l'ennesimo agghiacciante, che dimostra come ci sia ancora tanto da fare per arginare un fenomeno che non sembra trovare fine. A perdere la vita è stata una donna di ...'Ancora un brutalead opera di chi dovrebbe amare la propria compagna invece di odiarla al punto di ucciderla - tuona il primo cittadino - . Le donne, in questa pandemia, stanno ...Dodici coltellate sferrate alle 4.35 della notte tra venerdì e sabato. Così è stata uccisa Ornella Pinto. Ad ammazzarla il suo convivente, l'uomo che diceva di amarla e ...Dopo aver aggredito la compagna, l’uomo è scappato per costituirsi poi alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni. Quindi ha confessato quanto aveva fatto davanti al pm. In ...