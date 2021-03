DIRETTA | Enrico Letta al Nazareno: al via l’Assemblea nazionale del Pd (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – Enrico Letta è arrivato al Nazareno. Iniziano i lavori dell’assemblea nazionale Pd con la Presidente Valetina Cuppi. Leggi su dire (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA – Enrico Letta è arrivato al Nazareno. Iniziano i lavori dell’assemblea nazionale Pd con la Presidente Valetina Cuppi.

Advertising

repubblica : ?? Politica, il giorno di Enrico Letta: al via in diretta streaming l'assemblea che lo eleggera' segretario del Par… - Italia_Notizie : L’assemblea Pd in diretta: Enrico Letta sarà eletto segretario. Live - Daniele_Manca : L’assemblea Pd in diretta: ?@EnricoLetta? sarà eletto segretario. #Live- @Corriere.it - italianfirst2 : L’assemblea Pd in diretta: Enrico Letta sarà eletto segretario... ?? PER ALZATA DI PUGNO - globalistIT : -