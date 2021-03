Covid: Gentiloni, 'una forte ripresa è possibile' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Siamo ancora in piena terza ondata della pandemia e le conseguenze per l'attività economica restano forti. Ma i vaccini ci permettono di vedere la luce in fondo al tunnel. Viene di qui questa impressione di contrasto tra la situazione molto difficile che stiamo vivendo e previsioni economiche di segno completamente diverso: noi alla Commissione siamo d'accordo con l'Ocse e la Bce nel dire che la zona euro, inclusa l'Italia, nel 2021 e nel 2022 possa avere livelli di crescita con pochi precedenti negli ultimi decenni". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni. "Siamo ancora dentro la pandemia e va sconfitta ma - sottolinea - dobbiamo già guardare avanti. Questa non è una guerra con un prima e un dopo nettamente separati, un momento in cui inizia la ricostruzione. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Siamo ancora in piena terza ondata della pandemia e le conseguenze per l'attività economica restano forti. Ma i vaccini ci permettono di vedere la luce in fondo al tunnel. Viene di qui questa impressione di contrasto tra la situazione molto difficile che stiamo vivendo e previsioni economiche di segno completamente diverso: noi alla Commissione siamo d'accordo con l'Ocse e la Bce nel dire che la zona euro, inclusa l'Italia, nel 2021 e nel 2022 possa avere livelli di crescita con pochi precedenti negli ultimi decenni". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è il Commissario Ue per l'Economia, Paolo. "Siamo ancora dentro la pandemia e va sconfitta ma - sottolinea - dobbiamo già guardare avanti. Questa non è una guerra con un prima e un dopo nettamente separati, un momento in cui inizia la ricostruzione. ...

Advertising

FratellidItalia : RT @fdieuropa: 'Essere competitivi in tempi di #Covid significa accettare una nuova sfida in cui creare efficienza e competitività.' @Fioc… - Tiziana99296006 : @Frankcapoccia3 @fuoco_freddo @La_manina__ ?????????? e daiiiii il trasformista Conte non ha ottenuto nulla. Sono i sold… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gentiloni Un'occasione straordinaria per la riforma del lavoro - di Guido Puccio Lo sanno tutti che il blocco dei licenziamenti che si è reso necessario per l'emergenza Covid - 19 è destinato a finire. Ben altro è invece prevederne le conseguenze, quando oltre ai ...Gentiloni prima ...

Le molte, forse troppe, svolte politiche di Beppe Sala Che cosa vuol dire 'Verde europeo'? In quest'anno di tribolazioni per il Covid, dove era il Comune ... Dopo Renzi arriva Gentiloni, Sala apre un canale con il premier e, nel marzo del 2017, ottiene dal ...

Covid: Gentiloni, 'una forte ripresa è possibile' Il Tempo Covid: Gentiloni, ‘una forte ripresa è possibile’ Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Siamo ancora in piena terza ondata della pandemia e le conseguenze per l’attività economica restano forti. Ma i vaccini ci permettono di vedere la luce in fondo al tunnel.

Enrico riparte dalle sezioni Tra premier e Fazio, percorso per ricostruire l'identità dem L'IDENTIKITROMA Molto Draghi e molto Testaccio. Due mondi troppo distanti per fare sintesi? Macché: bisogna giocare fuori da ogni schema, sparigliare, contaminare, e avere la «radicalità ...

Lo sanno tutti che il blocco dei licenziamenti che si è reso necessario per l'emergenza- 19 è destinato a finire. Ben altro è invece prevederne le conseguenze, quando oltre ai ...prima ...Che cosa vuol dire 'Verde europeo'? In quest'anno di tribolazioni per il, dove era il Comune ... Dopo Renzi arriva, Sala apre un canale con il premier e, nel marzo del 2017, ottiene dal ...Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Siamo ancora in piena terza ondata della pandemia e le conseguenze per l’attività economica restano forti. Ma i vaccini ci permettono di vedere la luce in fondo al tunnel.L'IDENTIKITROMA Molto Draghi e molto Testaccio. Due mondi troppo distanti per fare sintesi? Macché: bisogna giocare fuori da ogni schema, sparigliare, contaminare, e avere la «radicalità ...