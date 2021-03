Berluti x Ken | la collaborazione tra Mattel e la casa di moda

Leggi su tuttotek

(Di domenica 14 marzo 2021) Per celebrare il 60 ° anniversario di Ken,ha collaborato conper una partnership unica e multicanale Sempre al fianco di Barbie sin dal suo lancio nel 1961, Ken è stato uno dei personaggi preferiti dai fan, già da allora osando scelte audaci in fatto di, in continua evoluzione e al passo con i tempi. Oggi,insieme, attraverso unainaspettata, reinventano un Ken moderno, diverso e stiloso, adatto al 21 ° secolo. Il progetto prevede tre bambole Ken OOAK (One Of A Kind), sviluppate con il direttore creativo di, Kris Van Assche, vestite con i look della collezionex Brian Rochefort. Una giacca di pelle marrone indossata con una camicia di seta stampata a maniche corte, pantaloni ...