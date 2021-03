Atp Dubai 2021: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 15 marzo (Di domenica 14 marzo 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Dubai 2021 della giornata di lunedì 15 marzo. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno Zapata Miralles e Millman, a caccia di un posto al secondo turno contro Lorenzo Sonego. A seguire sarà la volta di Marco Cecchinato e Richard Gasquet. Di seguito il programma completo. CENTRE COURT Dalle 11:00 – Zapata Miralles vs Millman Non prima delle 13:00 – Gasquet vs Cecchinato Non prima delle 16:00 – De Minaur vs Chardy A seguire – Pospisil vs Fucsovics COURT 1 Dalle 10:00 – Davidovich Fokina vs Albot A seguire – O’Connell vs Harris A seguire Ruusuvuori vs Thompson COURT 2 Dalle 10:00 – Struff vs Kukushkin A seguire – Bhambri vs Bedene SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di15. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno Zapata Miralles e Millman, a caccia di un posto al secondo turno contro Lorenzo Sonego. A seguire sarà la volta di Marco Cecchinato e Richard Gasquet. Di seguito ilcompleto. CENTRE COURT Dalle 11:00 – Zapata Miralles vs Millman Non prima delle 13:00 – Gasquet vs Cecchinato Non prima delle 16:00 – De Minaur vs Chardy A seguire – Pospisil vs Fucsovics COURT 1 Dalle 10:00 – Davidovich Fokina vs Albot A seguire – O’Connell vs Harris A seguire Ruusuvuori vs Thompson COURT 2 Dalle 10:00 – Struff vs Kukushkin A seguire – Bhambri vs Bedene SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Atp Dubai Fabbiano avanza a Dubai Cocciaretto ed Errani vanno ko in Messico ... ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.897.805 dollari che si disputa sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 31enne, n.180 ATP e dodicesima testa di serie, ha battuto 6 - 1, ...

Dubai, forfait di Wawrinka Non ci saranno tennisti svizzeri al torneo di Dubai. Dopo Roger Federer (ATP 6), anche Stan Wawrinka (20) ha infatti dichiarato forfait. Il vodese, che salter pure il Masters 1000 di Miami, si detto affaticato e dovrebbe tornare sui campi a ...

ATP 500 Dubai, tabellone: bye al primo turno per Sinner e Sonego. C'è anche Cecchinato

Sinner-Bublik in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2021 Atp Dubai 2021: come e quando seguire il match tra Jannik Sinner e Aleksandr Bublik, valido per il secondo turno.

