Agli Oscar francesi Corinne Masiero nuda sul palco per protesta

(Di domenica 14 marzo 2021) Durante la cerimonia di consegna degli, l’attriceè salita sulcoperta da una pelle d’asino. Sotto aveva un vestito macchiato di sangue finto che poi ha tolto rimanendoin segno dicontro l’abbandono della cultura. Ladiai Cesar Ai premi Cesar, gli, vince la commedia “Addio idioti” del regista Albert Dupontel. Tuttavia, l’immagine di questa strana edizione, che si è svolta con i cinema chiusi ormai da tre mesi in Francia a causa della pandemia, è quella di. L’attrice, perre contro l’abbandono della cultura, ha ...

similares_ : Come ci siamo arrivati a - 1 giorno dalle nomination agli Oscar - solospettacolo : Lunedì le nomination agli Oscar - Cinesmovieblog : RT @BlogSeason: Dopo i primi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani, emergono nuove previsioni sui potenziali candidati a… - Cinesmovieblog : RT @DaniloCanz: Spero che #QuoVadisAida di Jasmila Žbanic riesca ad ottenere la noms agli Oscar per il miglior film internazionale. Un racc… - laurapausiniwt : RT @matteovagabond: ?? LUNEDÌ 15 MARZO. ORE 14.00 (ora italiana) ANNUNCERANNO LE NOMINATION AGLI OSCAR ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Agli Oscar

Agenzia ANSA

Beyoncé non canterà ai Grammy Awards. Nonostante la 39enne cantante abbia ricevuto ben nove nomination agli “Oscar della musica”, non sarà tra i performer di stasera a Los Angeles. A darne notizia è s ...Dal protocollo anti-Covid ai favoriti per la vittoria. Dalle performance live e pre-registrate al trionfo annunciato di Beyoncé con «Black Parade». Ecco tutto quello che c'è da sapere sui 63esimi Gram ...